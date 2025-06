Jetzt im Livestream: Offizielle Trauerfeier und Gedenken nach dem Amoklauf in Graz

Die Stadt Graz, die Steiermark und die Republik Österreich gedenken am Sonntag um 18.00 Uhr am Grazer Hauptplatz der Opfer der Amoktat am BORG Dreierschützengasse vom Dienstag. Unter „Wir halten zusammen“ werden Betroffene, Vertreter von Religionsgemeinschaften und Vertreter von Politik und Einsatzkräften zusammenkommen, um gemeinsam innezuhalten.