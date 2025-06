Osttiroler Gall startete verhalten in die Tour de Suisse

Küssnacht - Die Tour de Suisse hat am Sonntag mit zwei österreichischen Ausreißern in den Top Ten begonnen. Felix Großschartner fuhr nach 129,4 km um Küssnacht auf Etappenrang sechs, Rainer Kepplinger wurde Neunter. Beide hatten einer 28-köpfigen Fluchtgruppe angehört, die das Renngeschehen lange Zeit bestimmt hatte, und am Ende 1:07 Minuten Rückstand auf Tagessieger Romain Gregoire. Österreichs aussichtsreichster Klassementfahrer Felix Gall verlor wie die meisten Favoriten 3:12 Minuten.