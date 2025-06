Elfjähriger in Wattens mit E-Bike schwer gestürzt und in Klinik geflogen

Am Samstagabend kam in Wattens ein Elfjähriger mit einem E-Mountainbike zu Sturz. Der Bursche war gegen 19.40 Uhr im Ortsteil Vögelsberg unterwegs, als er aus unbekannter Ursache verunfallte.

Der Elfjährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht.

Am Sonntag stürzte ein 59-jähriger Belgier in Steeg schwer mit seinem E-Bike. Der Mann war talwärts auf einem asphaltierten Güterweg unterwegs. In einer Rechtskurve stürzte er wohl aufgrund zu hoher Geschwindigkeit oder eines Bremsfehlers. Auch er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Reutte geflogen.