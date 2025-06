49-jähriger Wanderer stürzte in Thiersee 120 Meter in den Tod

Thiersee – Am Samstag brach ein 49-jähriger Deutscher in Thiersee zu einer Wanderung im Mangfallgebirge auf. Wie die Polizei berichtet, kam er auf dem östlich der Teufelskanzel nicht markierten Steig zu Fall und stürzte rund 120 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe.