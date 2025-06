Russell gewinnt in Kanada, Norris knallt bei McLaren-Duell in die Mauer

Der Brite George Russell sorgte für den ersten Mercedes-Sieg des Jahres, Teamkollege Kimi Antonelli fährt hinter Max Verstappen erstmals auf das Podium. Für Aufsehen sorgte aber Lando Norris.

George Russell hat den ersten Mercedes-Sieg in der Formel-1-Weltmeisterschaft 2025 in trockene Tücher gebracht. Der Brite feierte am Sonntag in Montreal einen Start-Ziel-Sieg von der Pole Position und ließ Red-Bull-Star Max Verstappen 2,345 Sekunden hinter sich. Dritter war mit dem Italiener Kimi Antonelli ein weiterer Mercedes-Fahrer. In der Gesamtwertung blieb Oscar Piastri vor Teamkollege Lando Norris in Front. Die beiden krachten am Ende aneinander, Norris schied aus.

Beide Mercedes erwischten einen guten Start. Rookie Antonelli überholte Piastri und stellte sein Auto auf Position drei. Verstappen, der nicht an Russell vorbeikam, wechselte nach der 12. Runde die Reifen und holte sich einen Satz der härtesten Variante ab. Russell tat exakt eine Runde später das Gleiche, um den versuchten Undercut abzuwehren - was dem 27-Jährigen gelang. Auch Antonelli und Piastri gelang via Boxengasse virtuell keine Rangverbesserung.

Aus der Spitzengruppe blieben nur Norris im zweiten McLaren und Ferrari-Pilot Charles Leclerc dem ersten Reifensatz länger treu. Kurz vor Hälfte der Renndistanz wechselte auch Norris den Gummi-Untersatz. Der Vize-Weltmeister war danach als einziger im Feld auf Medium unterwegs und dementsprechend schnell. Langfristig konnte er davon aber nicht profitieren.

Norris-Aktion provozierte spätes Safety Car

An der Spitze lief unterdessen (fast) alles für Mercedes. Russell hielt Verstappen mühelos hinter sich, Antonelli war ungefährdet Dritter und machte Druck auf den Niederländer. Der besorgte sich nach Runde 37 abermals neue Hard-Reifen. Antonellis Stopp folgte auf dem Fuß, Verstappen blieb aber vor ihm. Russell absolvierte seinen zweiten Stopp nach der 42. Runde. Gegen Ende hin schob sich die Spitzengruppe zusammen. Antonelli musste sich gegen Piastri verteidigen, der wiederum spürte Norris im Nacken. In der 67. Runde krachte es zwischen den beiden: Norris versuchte sich, an Piastri vorbeizuzwängen, verlor dabei aber seinen Frontflügel. Der Brite nahm sofort die ganze Schuld auf sich.