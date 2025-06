29-jährige Paragleiterin bei Landeanflug verletzt: Wirbelbrüche nach Sturz auf Bordstein

Pertisau – Am Sonntag kam es in Eben am Achensee zu einem Unfall einer deutschen Paragleiterin. Die 29-Jährige stürzte beim Landeanflug im Bereich der Pertisauer Landesstraße (L220) aus einer Höhe von etwa ein bis zwei Metern auf einen Bordstein. Dabei erlitt die Frau laut Polizei drei Wirbelbrüche.