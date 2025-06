Kreditregeln, Geldanlage und Finanzwissen: Raiffeisen-Chef beantwortete Leserfragen

An den Börsen sind die Kurse auf wilder Achterbahnfahrt. Wie kann man Geld in so turbulenten Zeiten möglichst sicher und/oder ertragreich anlegen? Wie werden sich die Kurse voraussichtlich weiterentwickeln, sind Fonds die beste Lösung? Wie sieht es mit Anlagen in Gold oder Kryptowährungen aus? Und werden in Europa die Zinsen noch weiter sinken?