„Ich hatte Todesangst“: Carmen Geiss nach Überfall in ihrem Haus in Saint-Tropez geschockt

In der Nacht auf Sonntag wurden „Die Geissens“ in ihrem Haus in Südfrankreich offenbar gewalttätig überfallen. Carmen Geiss musste im Krankenhaus behandelt werden. Nun zeigt sich der Reality-Star geschockt.

Saint-Tropez – Nach einem Überfall auf ihrem Luxus-Anwesen in Saint-Tropez hat sich die deutsche Reality-Persönlichkeit Carmen Geiss für die Anteilnahme von Fans, Freunden und Familie bedankt. Sie sei „dankbar, dass wir noch hier sind“, schrieb die 60-Jährige auf Instagram und veröffentlichte ein Video von einer Wunde an ihrem Hals. Sie könne nicht in Worte fassen, was geschehen sei.

Es war ein Schock, ein Erdbeben, das mein Innerstes erschüttert hat. Carmen Geiss

„Es war ein Schock, ein Erdbeben, das mein Innerstes erschüttert hat. Jetzt beginnt für mich erst der lange Weg der Verarbeitung“. Dafür brauche sie Zeit.

Videos zeigten Palmen, Blaulicht, Sanitäter

Ehemann Robert Geiss hatte am Sonntag in zwei Videos auf Instagram von einem brutalen Überfall berichtet. „Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez überfallen worden, und zwar vom Allerfeinsten: von vier bewaffneten Vollidioten“, schilderte er seinen Followern.

Carmen sei gewürgt worden und habe eine Schnittwunde am Hals. Im Hintergrund zu sehen: Palmen, Blaulicht und Sanitäter, die im Haus der Geissens stehen. Die Staatsanwaltschaft bestätigte den Raubüberfall, ohne Details zu nennen.

Promis und Fans äußern ihr Mitgefühl

Carmen Geiss zeigte sich dankbar für die Anteilnahme am Wochenende und schrieb in ihrem Beitrag: „Eure Worte, eure Umarmungen, eure Gedanken – sie waren wie ein Lichtstrahl in der dunkelsten Stunde meines Lebens.“

Ich bin froh, dass ich noch am Leben bin. Ich hatte Todesangst. Carmen Geiss

Ihren Beitrag kommentierten erneut zahlreiche Fans und Prominente mit guten Wünschen an die Geissens. Schauspielerin Jenny Elvers schrieb: „Umarmung an euch beide“ und postete drei rote Herzen. Auch die Moderatorinnen Verena Kerth und Frauke Ludowig wünschten viel Kraft und gute Besserung.

Carmen Geiss: „Ich hatte Todesangst“

Der deutschen Boulevardzeitung Bild sagte Carmen Geiss: „Ich bin froh, dass ich noch am Leben bin. Ich hatte Todesangst.“ Wie Robert Geiss der Zeitung erzählte, hätten die Einbrecher das Paar beim Fernsehen auf dem Sofa überrascht. Sie seien noch auf die Einbrecher losgegangen, mussten aber aufgeben. Einer der Räuber „hielt uns die Waffe ins Gesicht“, berichtete er, während die anderen Wertsachen einsammelten. Er selbst habe eine Verletzung an den Rippen erlitten.

Carmen und Robert Geiss wurden beide in Köln geboren und sind seit 1994 verheiratet. Der Unternehmer besaß zu dem Zeitpunkt ein Sportbekleidungslabel, Carmen arbeitete als Model und Fitnesstrainerin. Die beiden geben seit 2011 mit ihrer Fernsehshow „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ Einblicke in ihr Jetset-Leben. (APA, dpa)