Haarige Angelegenheit: Offizier muss Strafe wegen Tragen eines Pferdeschwanzes zahlen

Die Bundesdisziplinarbehörde hatte darum über den Mann wegen dieser Dienstpflichtverletzung in erster Instanz im Dezember 2023 eine Geldstrafe von 3000 Euro verhängt, zusätzlich sollte er 300 Euro Verfahrenskosten übernehmen. Das Bundesverwaltungsgericht setzte die Geldstrafe in zweiter Instanz im Juli 2024 dann auf 2200 Euro herab, der Soldat hatte inzwischen kürzere und damit erlasskonforme Haaren. Ansonsten wurde die Entscheidung bestätigt. Von dem Vorwurf, er habe den ursprünglichen Haarschneide-Befehl seines Vorgesetzten, des Vorarlberger Militärkommandanten, missachtet, wurde der Mann freigesprochen.

Gegen diesen Teilfreispruch ging der Disziplinaranwalt des Verteidigungsministeriums dann mittels einer außerordentlichen Revision am VwGH vor. Es ging ihm laut dem ORF-Bericht vor allem um die Straflosigkeit des nicht befolgten Befehls. Der VwGH wies die außerordentliche Revision nun aber ab. Nach Ansicht der Höchstrichter galt der Befehl des Militärkommandanten als zurückgezogen, weil er seinen Befehl nicht schriftlich wiederholt hatte. Es sei festzuhalten, dass für die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden Angehörigen des Bundesheeres das Remonstrationsrecht gelte, so das Gericht in seinem Erkenntnis. Im Gegensatz zum Wehrgesetz kann laut Beamtendienstrecht ein Beamter Bedenken äußern, wenn er einen Befehl für rechtswidrig hält, dann muss der Befehl schriftlich wiederholt werden, was im konkreten Fall nicht erfolgte. Der Bund muss dem Soldaten nun für den Gang zum Höchstgericht rund 1100 Euro an Verfahrenskosten ersetzen. (APA)