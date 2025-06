30 Tage lang durch Österreich: ÖBB-Sommerticket für alle unter 26 Jahren erhältlich

Das Ticket ist in der 2. Klasse in allen ÖBB-Zügen in Österreich (ausgenommen Nightjet- und EuroNight-Züge), der Raab-Ödenburgerbahn sowie im Intercitybus zwischen Graz und Klagenfurt gültig. Von Montag bis Freitag von 8 bis 3 Uhr des Folgetages und ganztägig an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen kann beliebig oft Bahn gefahren werden.