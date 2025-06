„Spielball der Mächte“ – Außerferner Freiheitskämpfe als Sommerschwerpunkt

In fünf thematischen Stationen werden zentrale historische Ereignisse und deren Auswirkungen auf die Region beleuchtet: Der Bauernkrieg (1525), der Schmalkaldeneinfall und der Kurfürstenaufstand (1546/1552), der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) samt Pest, der Bayerische Rummel (1703) und der Frieden von Füssen (1745).

Die Ausstellung ist vom 2. Juli bis 31. Oktober, dienstags bis samstags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen finden an folgenden Terminen jeweils um 17 Uhr statt: 3. Juli, 7. August, 4. September und 2. Oktober. Sonderführungen können nach Vereinbarung gebucht werden.

Für junge BesucherInnen gibt es eine Mäuserallye, die spielerisch durch die Ausstellung führt. Begleitend bietet das Museum Vorträge regionaler Historiker an, darunter Klaus Wankmiller und Erich Printschler, die Einblicke in die historischen Konflikte und deren Bedeutung geben.

Schulklassen erwartet ein museumspädagogisches Angebot, das altersgerecht in die historischen Inhalte einführt. Die Ausstellung bietet einen spannenden Einblick in Zeiten des Umbruchs, in denen Menschen für Freiheit kämpften und dabei oft zwischen den Fronten zerrieben wurden.