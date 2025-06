Auf dem Bildschirm und im Kiosk: Die Kaulitz-Zwillinge sind zurück

Zwischenzeitlich wurde es kurz still um die Musikgruppe und die Zwillinge, die 2010 nach Los Angeles zogen. Doch seit 2021 sorgen Bill und Tom ihren Podcast „Kaulitz Hills“ selbst für neuen Gesprächsstoff. Wöchentlich sprechen sie darin über private und intime Dinge. Auch in ihrer Netflix-Serie nehmen sich die beiden kein Blatt vor den Mund. Für diese Ehrlichkeit und die ungeplanten Momente werden die beiden von Fans und KritikerInnen gemocht.

Bill spricht in der neuen Staffel gewohnt offen über sein Liebes- und Sexleben und wird dabei oft emotional, wie etwa in der finalen Folge. „Ganz viele von meinen Freunden haben mich gefragt, warum ich manche Sachen nicht rausschneiden lasse und warum ich Narben noch mal aufreißen möchte“, sagte Bill bei der Premiere in Berlin. „Aber ich denke eben, wenn man sich was eingebrockt hat, dann muss man die Suppe auch auslöffeln.“