Akute Bergsturzgefahr in der Schweiz: Bergdorf Brienz gesperrt

Chur – In der Schweiz droht wieder ein Bergdorf von einer Schuttlawine begraben zu werden. Brienz in Graubünden ist jedoch schon lange geräumt, die rund 80 Bewohnerinnen und Bewohner durften aber in den vergangenen Monaten tagsüber immer zurück, etwa, um ihre Felder zu bestellen. Nun ist das ganze Gebiet für jeden Zugang gesperrt.