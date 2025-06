Israel und Iran attackieren sich erneut gegenseitig

Israel und der Iran haben sich Dienstagabend erneut gegenseitig attackiert. Die israelische Armee traf nach eigenen Angaben "Dutzende" Raketenwerfer. "Vor kurzer Zeit hat die israelische Luftwaffe eine Reihe von Angriffen im Westen des Iran durchgeführt", hieß es in einer Erklärung der Armee. Wie die Armee weiter berichtete, wurde Israel Ziel iranischer Angriffe. Die meisten Geschosse seien von der Luftabwehr abgefangen worden, hieß es weiter.

Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom gibt es nach bisherigem Kenntnisstand keine Verletzten. In mehreren Landesteilen, darunter der Küstenmetropole Tel Aviv, heulten die Sirenen. Die Menschen in den betroffenen Gebieten durften die Schutzräume kurze Zeit später wieder verlassen.

Zuvor hatte Israel "mehrere umfangreiche Angriffe" in der Nacht auf militärische Ziele im Westen der Islamischen Republik angekündigt. Am Dienstag erklärte die Armee dann, sie habe den ranghöchsten iranischen Armeekommandeur, Ali Shadmani, bei einem nächtlichen Luftangriff auf ein "Kommandozentrum im Herzen Teherans" getötet - nur vier Tage, nachdem sein Vorgänger Gholam Ali Rashid bei einem ähnlichen israelischen Angriff getötet worden war.

Iranische Medien berichteten indes von zwei Explosionen in der westiranischen Stadt Täbris. Auch in der zentral gelegenen Stadt Isfahan, gab es iranischen Berichten zufolge mehrere Explosionen. "Im Osten und Norden von Isfahan waren mehrere Explosionen zu hören und die Luftabwehr wurde gegen die feindlichen Ziele aktiviert", berichtete die Nachrichtenagentur Mehr. In Isfahan befinden sich mehrere Atomanlagen.

Die gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und dem Iran dauern - trotz zunehmender internationaler Forderungen nach einer Deeskalation - bereits den fünften Tag in Folge an. Nach Jahrzehnten der Feindschaft hatte die israelische Armee in der Nacht auf Freitag einen Großangriff auf mehrere Ziele im Iran gestartet. Dabei wurden Atomanlagen und militärische Einrichtungen des Landes bombardiert und zahlreiche ranghohe Militärs getötet.

Der Iran reagierte seinerseits mit Vergeltungsangriffen und attackiert Israel seitdem mit Raketen und Drohnen. Israel begründete seinen Vorstoß mit dem Ziel, seinen Erzfeind Iran an der Herstellung von Atomwaffen zu hindern. Teheran streitet derartige Vorhaben ab.

Frankreich will sich im Krieg zwischen Israel und dem Iran gemeinsam mit Deutschland und Großbritannien für eine Verhandlungslösung einsetzen. Wie schon bei dem Atomabkommen mit dem Iran vor zehn Jahren seien Verhandlungen der einzige Weg, um eine Rückabwicklung des iranischen Atom- und Ballistikprogramms zu erreichen, sagte Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot im Parlament in Paris. "Deshalb rufen wir zur Zurückhaltung, zur Deeskalation und zur Einstellung der Schläge auf beiden Seiten auf und rufen wir zur Rückkehr zu Verhandlungen auf." Das habe er seinem iranischen, israelischen und amerikanischen Amtskollegen gesagt.

"Und ich habe ihnen auch gesagt, dass wir, so wie es vor zehn Jahren die Franzosen, Deutschen und Briten waren, die die Lösung gefunden haben, bereit sind, unsere Kompetenz, unsere Erfahrung und unsere Beständigkeit einzubringen, um diese Gespräche mit den Beteiligten zu führen."

2015 hatte der Iran im Wiener Atomabkommen nach langen Verhandlungen mit China, Russland, den USA, Frankreich, Deutschland und Großbritannien vereinbart, sein Nuklearprogramm einzuschränken. US-Präsident Donald Trump stieg jedoch 2018 einseitig aus dem Pakt aus und verhängte neue, harte Sanktionen.