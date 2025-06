Nationalrat setzt Budgetdebatte fort

Nach der Marathonsitzung vom Montag wird am Dienstag ab 9 Uhr im Nationalrat die Budgetdebatte fortgesetzt. Mit dem Kapitel Frauen und Wissenschaft starten die Abgeordneten in den zweiten Teil der Budgetberatungen. Anschließend werden die Kapitel Bildung, Landwirtschaft und Umwelt sowie jenes zu Arbeit, Soziales und Gesundheit durchgenommen. Beschlossen wird das Bundesfinanzgesetz für das Doppelbudget 2025 und 2026 dann nach Abhandlung der ausstehenden Kapitel am Mittwoch.