Nationalrat setzte Budgetdebatte fort

Nur sechs Stunden nach Ende des vorherigen Plenartages hat der Nationalrat seine Budgetdebatte fortgesetzt. Gestartet wurde am Dienstagvormittag mit dem Kapitel Frauen, Wissenschaft und Forschung. Darauf folgte das Kapitel Bildung. In beiden Bereichen sahen die Grünen Rückschritte bzw. mangelnde Fortschritte. Die FPÖ erkannte falsche Schwerpunkt-Setzungen.

"Wären Sie in Opposition, würden Sie dieses Budget nicht mitbeschließen, und wir werden es auch nicht tun", sagte FPÖ-Frauensprecherin Rosa Ecker in Richtung der Frauenministerin. Da Frauen weniger verdienen, treffe das "Belastungspaket" der Regierung sie mehr als Männer. Im Bereich Wissenschaft und Forschung vermisste Martin Graf (FPÖ) Impulse.

Bestehende Ungleichheiten würden einzementiert, meinte auch die grüne Frauensprecherin Meri Disoski. Dass das Budget heuer im Vergleich zum Vorjahr gleich bleibt, bedeute inflationsbereinigt weniger Mittel für die Frauenpolitik. Sigrid Maurer (Grüne) lobte das Ziel einer Forschungsquote - also eines Anteils der Aufwendungen im Forschungs- und Entwicklungssektor am Bruttoinlandsprodukt - von vier Prozent, dafür würden die budgetierten Zahlen aber nicht ausreichen.

Kritik gab es seitens der Grünen auch am Bildungsbudget des zuständigen Ministers Christoph Wiederkehr (NEOS). Maurer bemängelte etwa, dass der geplante Ausbau des schulpsychologischen Personals angesichts des Grazer Amoklaufs zu wenig sei. Noch immer werde es "viel zu wenig Unterstützungspersonal" geben. Ihre Klubkollegin Barbara Neßler bezweifelte, dass in der Elementarpädagogik die notwendigen zusätzlichen Plätze entstehen würden.

SPÖ-Mandatar Heinrich Himmer entgegnete, dass jedes Kind gleich viel Wert sein müsse. Als Fortschritt in Sachen Demokratie-Bildung sah er das geplante Gratis-Zeitungsabo für Jugendliche. ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti würdigte, dass in die Deutschförderung investiert werde. Dass dies nötig sei, sei mittlerweile zur Mainstream-Meinung geworden. Wiederkehr sah das Plus seines Ressorts als klares Bekenntnis zur Bildung. Gerade dieser Bereich zeige, dass die Regierung nicht nur konsolidiere, sondern auch in die Zukunft investiere. Für den Bildungsbereich sind heuer zwölf Milliarden budgetiert, im kommenden Jahr werden es 12,5 Milliarden sein. 2024 lag das Budget noch bei etwa 11,6 Milliarden.