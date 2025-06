"Economist"-Ranking: Wien nicht mehr lebenswerteste Stadt

Wien ist in der Rangliste der lebenswertesten Städte der Welt erstmals seit mehreren Jahren nicht mehr an der Spitze. Die Bundeshauptstadt ist nach dreimaliger Top-Platzierung von der dänischen Hauptstadt Kopenhagen abgelöst worden. Wien kommt auf die gleichen Werte wie die Schweizer Metropole Zürich, dahinter folgen im Ranking der britischen "Economist"-Gruppe das australische Melbourne und Genf in der Schweiz.