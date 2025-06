Flamengo steigt mit 2:0 gegen Tunis in Club-WM ein

Nach Botafogo hat mit Flamengo auch der zweite brasilianische Vertreter einen erfolgreichen Fußball-Club-WM-Start hingelegt. Der Topclub aus Rio de Janeiro wurde am Montag der eigenen Favoritenrolle im Duell mit Esperance Tunis gerecht, setzte sich in Philadelphia 2:0 durch. Mit diesem Resultat hatte Stunden zuvor auch der englische Verein Chelsea gegen Los Angeles FC gewonnen. Die beiden Sieger liegen damit nach der ersten Runde der Gruppe D an der Spitze gleichauf.