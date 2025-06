KTM-Sanierung abgeschlossen: Gläubiger erhalten 30 Prozent Quote

Mattighofen – Die Sanierung der drei Tochterfirmen der Pierer Mobility, KTM AG, KTM Components GmbH und KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH, ist rechtskräftig abgeschlossen. Das Landesgericht Ried im Innkreis hat ihre Sanierungspläne nach Ablauf der zweiwöchigen Rekursfrist bestätigt, heißt es in einer Aussendung der Pierer Mobility am Dienstag. Die Gläubiger erhalten nun die vereinbarte Quote in Höhe von 30 Prozent der anerkannten Forderungen.