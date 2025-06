Von Aerobic bis Ultimate Frisbee: Endlich einmal im Rampenlicht!

Was kosten die Finals? Die Zuschauer gar nichts, der Eintritt zu allen Bewerben ist frei. Und auch die Sportverbände müssen für die Durchführung keine Zusatzkosten auf sich nehmen. Als Investitionssumme in die Veranstaltung werden 1,5 Mio. Euro angegeben, die von der öffentlichen Hand übernommen werden. Das Land zahlt 470.000 Euro, im Gegenzug erhofft man sich Wertschöpfung (25.000 Nächtigungen in Innsbruck bei den Finals 2024).

Am Samstag haben die Taekwondo-Kämpfer in der Olympiahalle ihren großen Auftritt (Bewerb Kyorugi).

Was sind Geheimtipps? Boccia mit Tirols Legende Nici Natale (beim ESK Tivoli), ein Startbewerb der Skeleton-und Bobpiloten am Landestheatervorplatz, Disc Golf in Seefeld, Open Water Swim am Hechtsee oder Tornado-Segler am Achensee. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Wer Indoor-Bewerbe bevorzugt, sollte sich Cheersportler (Olympiaworld), Sportaerobic (USI) oder Gymnastinnen (USI) zu Gemüte führen.