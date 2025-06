37. Schwazer Dorffest am 12. Juli

Gelebte Tradition und ein buntes Programm für Alt & Jung, beste Unterhaltung und Live-Musik im Herzen der Silberstadt.

Am zweiten Samstag im Juli ist es wieder so weit: Das beliebte Schwazer Dorffest geht in seine 37. Runde – und lädt Groß und Klein zu einem unvergesslichen Sommertag voller Genuss, Musik und Gemeinschaft ein.

Mitten im sogenannten „Schwazer Dorf“ entsteht eine lebendige Feiermeile. Dutzende Schwazer Vereine sorgen für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher – mit traditionellen Schmankerln, erfrischenden Getränken und viel persönlichem Einsatz.

Die offizielle Eröffnung findet um 17 Uhr beim Gasthof Mondschein statt – begleitet festlichen Worten, bevor das bunte Treiben richtig losgeht.

Auch die kleinen Gäste kommen voll auf ihre Kosten: Ein liebevoll gestaltetes Kinderprogramm mit Hüpfburg und vielen weiteren Attraktionen bringt Kinderaugen zum Leuchten. Natürlich darf auch die Musik nicht fehlen – Live-Bands und DJs sorgen für beste Stimmung und laden zum Verweilen, Tanzen und Feiern ein.

„Zurück in die Zukunft“ – 32. Schwazer Silbersommer

Die Mitwirkenden des 32. Silbersommers nehmen Kulturfans mit auf eine futuristische Reise. © Schwazer Silbersommer

Noch bis 4. Juli steht Schwaz im Zeichen von Kunst, Musik, Literatur und Theater. Der 32. Schwazer Silbersommer begeistert unter dem Motto„Zurück in die Zukunft“ verbindet gekonnt Tradition mit modernen Impulsen.

Auch die letzten Tage bieten ein abwechslungsreiches Programm: Gottfried Winkler führt bei„Projekte der Vergangenheit“über die Barbarabrücke, Edgar Gredler und Michael Schöch präsentieren „Klavier trifft Cello“ im Knappensaal. Mit „O Fortuna“ verabschiedet sich die LMS Schwaz, und das Stück „HAERETICUS.“ im Gleis4 sorgt an vier Abenden für Theatermomente. Ein Highlight ist die Ausstellung von Wolfgang Götzinger im Mathoi-Haus. Wer frische Ideen und kulturelle Inspiration sucht, sollte sich das Finale des Silbersommers nicht entgehen lassen!

Der Programmfolder liegt an vielen öffentlichen Stellen des Stadt auf. © Schwazer Silbersommer

Das Programm gibt’s unter www.schwaz.at

Feine Tropfen unter freiem Himmel

Das Schwazer Weinfest ist ein stilvolles Event, das ein stimmungsvolles Sommer-Wochenende in verspricht. © Angélica Morales - Ichmachefotos.com

Am Freitag, 27., und Samstag, 28. Juni, verwandelt sich der Marktplatz der Stadtgalerien zum 7. Mal in einen Hotspot für Weinliebhaber:innen, Genussspechte und alle, die etwas für edle Tropen übrighaben.

Beim Schwazer Weinfest, organisiert von Sommelier Andy Wimmer, dem TVB Silberregion Karwendel und der Stadt Schwaz, erwartet die Besucher:innen ab 16 Uhr ein vielfältiges Wein- und Genussprogramm. Über 130 Weine von mehr als 15 Winzern aus Österreich und Italien laden zu Verkostungen ein und präsentieren ihre Erzeugnisse. Dazu gibt es regionale Schmankerl an den Genussständen, frei zugänglich – denn der Eintritt ist kostenfrei. Für den passenden Rahmen sorgt ein stimmungsvolles Musikprogramm auf dem Marktplatz – ideal, um bei einem Glas Wein zu plaudern, zu genießen und den Sommerabend zu feiern.

Blasmusik am Maximilianplatz

Bis 8. August heißt es in Schwaz wieder: Musik liegt in der Sommerluft! Jeden Freitag ab 20 Uhr verwandeln die Stadtmusik Schwaz und die Knappenmusik Schwaz den Maximilianplatz in eine Freiluftbühne voller Klang, Stimmung und Atmosphäre.

Ob traditionelle Märsche, moderne Arrangements oder klassische Blasmusik – die Konzerte bieten Woche für Woche musikalische Vielfalt auf hohem Niveau. Die charmante Kulisse mit Teilüberdachung sorgt für ein stimmungsvolles Ambiente – auch bei wechselhaftem Wetter. Kulinarische Schmankerln und Getränke runden den Abend ab und machen die Schwazer Platzkonzerte zum beliebten Treffpunkt für Einheimische und Gäste. Der Eintritt ist frei – kommen, genießen und den Sommer in vollen Zügen erleben!

Dem Silber auf der Spur

Bis Oktober kann man bei kostenlosen Führungen die Stadt erkunden. © Stadtmarketing Schwaz

Wo einst Silber den Wohlstand brachte, lebt heute Geschichte zum Anfassen: Die kostenlosen Stadt- und Kulturführungen in Schwaz laden ein, die Stadt auf neue Weise zu erleben.

Von Juni bis Oktober nehmen geprüfte Austria Guides Besucher:innen mit auf eine faszinierende Reise durch Zeit und Raum. Bei den klassischen Stadtführungen stehen der Silberbergbau, das Leben der Gewerken und die architektonischen Spuren dieser Blütezeit im Mittelpunkt. Die Führungen starten jeweils donnerstags um 15 Uhr bei der Schatzkammer Schwaz (Franz-Josef-Straße 23) und dauern rund zwei Stunden – ohne Anmeldung, kostenlos und offen für alle.

Termine und weitere Infos unter www.schwaz.at/kalender oder beim Stadtmarketing Schwaz Tel. +43 (0) 5242/ 6960-101 bzw. per Mail an stadtmarketing@schwaz.at.

Stadtfest am 2. August

© Stadtmarketing Schwaz

Ein Fest jagt das andere: Am Samstag, 2. August, wird die Schwazer Innenstadt wieder zum Treffpunkt für Musikliebhaber:innen, Genießer:innen und Familien. Beim Stadtfest Schwaz sorgen 15 Live-Acts auf sechs Bühnen für beste Stimmung, während über 30 Stände mit regionalen und internationalen Köstlichkeiten verwöhnen. Ein buntes Kinderprogramm, Straßenkünstler:innen und der feierliche Bieranstich runden das Fest ab. Alle Infos unter www.schwaz.at

