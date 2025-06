Tiroler ÖSV-Läufer tritt zurück: „Zutiefst dankbar, für all die unvergesslichen Momente“

Christopher Neumayer, Elisabeth Reisinger, Marie Therese Haller, Valentina Pfurtscheller … die Rücktritte im ÖSV-Team reißen nicht ab. Jetzt hat der nächste Läufer sein Karriere-Ende bekannt gegeben. Nicolas Gstrein stellt mit nur 22 Jahren seine Skier endgültig in die Ecke.

„Nach einigen Jahren auf der Piste habe ich beschlossen, dieses Kapitel meines Lebens zu beenden“, schrieb der Tiroler Technik-Spezialist auf Instagram. Weiter: „Es war keine leichte Entscheidung, aber ich bin zutiefst dankbar für all die unvergesslichen Momente, die Freundschaften, die ich auf diesem Weg geschlossen habe, und jede einzelne Person, die mich auf dieser Reise unterstützt hat. Skifahren hat das geprägt, was ich heute bin – und jetzt freue ich mich wirklich darauf, etwas zu entdecken, das die gleiche Leidenschaft in mir entfacht wie einst Skirennen!“