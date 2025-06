Literaturkreis Lienz lädt zur Lesung mit Gerald Eschenauer

Am Dienstag, den 25. Juni, um 19 Uhr, lädt der Literaturkreis der Stadtbücherei Lienz zu einer besonderen literarischen Begegnung: Der Schriftsteller, Philosoph und Kulturvermittler Gerald Eschenauer liest aus seinen Werken.

Lienz – Eschenauer, geboren 1972 in Zweikirchen (Kärnten), lebt und arbeitet heute in Wien, Villach und Rijeka. Er gilt als unbequemer Beobachter gesellschaftlicher Entwicklungen – sein Schreiben bewegt sich kompromisslos zwischen Lyrik, Prosa und Essay. In seinen Texten trifft Sprachgewalt auf Tiefgang, Ironie auf Ernst, Gesellschaftskritik auf poetische Reflexion. Die literarische Form ist ihm dabei ebenso fließend wie seine Themen: Liebe, Provinz, Politik, das menschliche Scheitern.