Helmut Tezak präsentiert Fotoessay "fiume_" in der Kunstwerkstatt Lienz

Lienz – Am 20. Juni öffnet die Kunstwerkstatt Lienz ihre Türen für eine beeindruckende Ausstellung des Grazer Fotografen Helmut Tezak. Der 1948 geborene Künstler zeigt eine mehrjährige fotodokumentarische Arbeit, die in der Obersteiermark begann und sich bis ins Kanaltal erstreckte. Der Titel "fiume_" deutet darauf hin, dass die Arbeit zwar auf den Punkt gebracht, aber dennoch offen für Weiterentwicklungen bleibt.

Tezaks erster Auftritt in der Kunstwerkstatt Lienz war eine fotografische Arbeit, die speziell auf die architektonischen Gegebenheiten des Ortes abgestimmt war. Er fotografiert direkt, was er sieht, und meidet Inszenierungen als Selbstzweck. Seine Werke zeigen das Wechselspiel zwischen Bild und Raum und sind so arrangiert, dass sie ohne erklärenden Text auskommen können.