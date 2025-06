Wo Gemeinschaft wächst: Verein Lebensoart begeisterte mit Stammesspielen in Igls

Igls – Lagerfeuer, Stockkämpfe und eine Stimmung, die selbst das wechselhafte Wetter vergessen ließ: Die diesjährigen Stammesspiele lockten am ersten Juni-Wochenende bis zu 450 Menschen auf das weitläufige Gelände in Igls – und verwandelten es in einen Ort lebendiger Begegnung, spielerischer Energie und generationenübergreifender Gemeinschaft.