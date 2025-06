Falsche Todesmeldung von Nobelpreisträgerin Jelinek sorgte für Aufsehen im Netz

Wien – Nachrichten über den vermeintlichen Tod der österreichischen Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek (78) verbreiteten sich am Dienstagnachmittag rasant auf diversen Nachrichtenseiten im Internet. Der X-Account (vormals Twitter), der die Meldung verbreitet hatte, outete sich kurze Zeit später als Hoax. „Ach, schon wieder?“, reagierte Jelinek gegenüber der AFP gewohnt gelassen. „Es ist das zweite Mal, dass ich tot bin“, so die Autorin.

Bereits um 14.08 Uhr outete sich der Fake-Account: „This account Is hoax created by Italian journalist Tommasso Debenedetti.“ Dieser Name war in den vergangenen Jahren immer wieder mit Fake-Meldungen in Zusammenhang gebracht worden, ob er auch hinter diesem Account steckt, ist jedoch unklar. So hatte unter diesem Namen 2020 der Fake-Account @RoscicWien den vermeintlichen Tod des Opernstars Plácido Domingo verkündet. (APA)