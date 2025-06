Sport Austria Finals: Bis Sonntag keine Autos vor dem Landestheater

Bei den Sport Austria Finals präsentieren sich 33 Sportverbände mit 37 Sportarten. Doch am Mittwoch und an den vier Wettkampftagen bis Sonntag (22 Uhr) wird die Durchfahrt bei einer Innsbrucker Verkehrsader gestoppt.

Innsbruck – Über 250 Medaillenentscheidungen an 26 Wettkampforten in Tirol sind bei den Sport Austria Finals, eine Multi-ÖM von 37 Sportarten, eingebunden: u.a. Kufstein/Hechtsee, Wörgl, Achensee, Schwaz, Seefeld, Kematen, Oetz, vor allem aber zahlreiche Sportstätten in Innsbruck. Verkehrseinschränkungen gibt es an den Sportstätten keine, die Veranstaltungen finden großteils in geschlossenem Rahmen statt. Einzig Parkplätze können knapp werden (u.a. Cheersport/Olympiahalle Innsbruck am Donnerstag).