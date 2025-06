Israel meldet Angriffe auf Zentrifugen und Waffen im Iran

Bei neuerlichen Luftangriffen im Iran hat das israelische Militär nach eigenen Angaben in der Nacht auf Mittwoch eine Produktionsstätte für Zentrifugen und mehrere Waffenfabriken ins Visier genommen. Zum Ausmaß der Schäden in der Gegend von Teheran machte die Armee zunächst keine Angaben. Mehr als 50 Kampfjets seien im Einsatz gewesen, hieß es. Auch der Iran setzte seine Angriffe auf Israel in der Nacht fort.

Der Iran feuerte nach eigenen Angaben in der Nacht auf Mittwoch "Hyperschallraketen" auf Israel ab. In der "elften Welle" der Angriffe auf Israel seien ballistische "Hyperschallraketen" des Typs "Fattah 3" abgefeuert worden, erklärten die Revolutionsgarden in den frühen Morgenstunden in einem staatlichen iranischen Sender. Iranische Streitkräfte hätten dabei "die vollständige Kontrolle über den Himmel der besetzten Gebiete erlangt".