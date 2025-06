Israel zerstörte Hauptquartier für Innere Sicherheit im Iran

Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) wurden nicht nur eine, sondern zwei Produktionsstandorte für Zentrifugen getroffen. Zusätzlich zu dem Angriff auf die Anlage in Teheran seien in der nahe gelegenen Stadt Karaj zwei Gebäude einer Werkstatt für Zentrifugen-Komponenten zerstört worden, berichtete die IAEA auf der Plattform X. Sie berief sich auf ihr vorliegende Informationen, gab aber die Quelle nicht an.

Irans Oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei wies die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer bedingungslosen Kapitulation zurück. In einer vom Fernsehen verlesenen Erklärung betonte Khamenei am Mittwoch, dass der Islamischen Republik weder Frieden noch Krieg aufgezwungen werden könnten. "Intelligente Menschen, die den Iran, die iranische Nation und ihre Geschichte kennen, werden niemals in drohendem Ton mit dieser Nation sprechen, denn die iranische Nation wird sich nicht ergeben", sagte er. "Die Amerikaner sollten wissen, dass jede militärische Intervention der USA unweigerlich mit irreparablen Schäden verbunden sein wird."

Insidern in Washington zufolge ziehen Präsident Trump und sein Team verschiedene Optionen in Erwägung. Dazu gehöre auch eine Beteiligung an israelischen Angriffen auf iranische Nuklearanlagen, hieß es in Regierungskreisen. Der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf, Ali Bahreini, erklärte, der Iran habe Washington mitgeteilt, dass er auf jede direkte US-Beteiligung mit Vergeltung reagieren werde. "Wir werden keine Zurückhaltung zeigen, wenn es darum geht, unser Volk, unsere Sicherheit und unser Land zu verteidigen - wir werden ernsthaft und stark reagieren, ohne Zurückhaltung", sagte Bahreini. Er sehe die USA bereits als "mitschuldig an dem, was Israel tut".