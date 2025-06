Israels Militär meldet neuen Raketenangriff aus dem Iran

Ein Raketeneinschlag auf einem Parkplatz in Zentralisrael löste einen Brand aus, wie die Zeitung "The Times of Israel" berichtete. Hinweise auf Verletzte gab es zunächst nicht.

Der Iran hatte bereits am Dienstag und in den Tagen davor mehrere Raketen-Salven auf Israel abgefeuert. Im Gegenzug griffen die israelischen Streitkräfte erneut Ziele in Teheran und anderen iranischen Städten an. Seit Freitag wurden bei den Angriffen in Israel 24 Menschen getötet und mehr als 600 Menschen verletzt. Im Iran kamen bisher mehr als 200 Menschen ums Leben.