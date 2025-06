Tausende Iraner auf der Flucht - Israel greift Teheran an

Angesichts anhaltender israelischer Angriffe fliehen Tausende Menschen aus Teheran und anderen großen iranischen Städten. Iranische Medien meldeten am Mittwoch große Verkehrsstaus und ausgesetzte Verbindungen, da zahlreiche Bewohner die Hauptstadt und große Ballungszentren verlassen. Ein israelischer Militärvertreter sagte, 50 Kampfjets hätten etwa 20 Ziele in Teheran, darunter eine Produktionsstätte für Zentrifugen und mehrere Waffenfabriken, angegriffen.

Israel hat die Bewohner eines südwestlichen Gebiets von Teheran zur Evakuierung aufgefordert. Dies solle der israelischen Luftwaffe ermöglichen, iranische Militäranlagen anzugreifen. Die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Mehr meldete Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und nicht identifizierten Bewaffneten in der Stadt Rey südlich von Teheran. Die Angreifer könnten Verbindungen zu Israel haben und hätten "terroristische Operationen in dicht besiedelten Gebieten der Hauptstadt" geplant.

Iranische Nachrichtenportale berichteten zudem, Israel habe eine mit der Revolutionsgarde verbundene Universität im Osten des Landes angegriffen. Auch eine Raketenanlage nahe Teheran sei getroffen worden. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) erklärte am Dienstag, ein israelischer Angriff habe direkt die unterirdischen Hallen zur Urananreicherung der Atomanlage Natans getroffen. Israel erklärte, den iranischen Luftraum zu kontrollieren. Die Angriffe würden in den kommenden Tagen noch intensiviert.

Der Iran feuerte nach eigenen Angaben in der Nacht auf Mittwoch "Hyperschallraketen" auf Israel ab. In der "elften Welle" der Angriffe auf Israel seien ballistische "Hyperschallraketen" des Typs "Fattah 3" abgefeuert worden, erklärten die Revolutionsgarden in den frühen Morgenstunden in einem staatlichen iranischen Sender. Iranische Streitkräfte hätten dabei "die vollständige Kontrolle über den Himmel der besetzten Gebiete erlangt".