Dortmund glücklich 0:0 gegen Fluminense, River siegt

Marcel Sabitzer hat mit Borussia Dortmund im ersten Auftritt der Fußball-Club-WM ein schmeichelhaftes 0:0 gegen Fluminense angeschrieben. Der Club aus Rio de Janeiro hatte in East Rutherford (New Jersey) am Dienstag die deutlich besseren Möglichkeiten als der deutsche Bundesligist. Sabitzer stand bis zur 77. Minute auf dem Platz. Im zweiten Spiel des Tages setzte sich der argentinische Traditionsclub River Plate in Seattle gegen die Urawa Red Diamonds verdient 3:1 durch.