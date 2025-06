Florida Panthers wiederholen Stanley-Cup-Triumph

Die Florida Panthers haben die Edmonton Oilers im sechsten Spiel des Stanley-Cup-Finales vor heimischem Publikum mit 5:1 besiegt. Damit holten sie sich zum zweiten Mal in Folge die begehrteste Trophäe im Club-Eishockey. Stürmer Sam Reinhart steuerte am Dienstag (Ortszeit) gleich vier Tore bei, einmal traf Matthew Tkachuk. Es bleibt dabei, dass seit den Montreal Canadiens 1993 kein kanadisches NHL-Team mehr den Cup gewonnen hat.

"Es ist sehr schwierig, den Titel zu verteidigen, aber wir haben es geschafft", sagte Reinhart. Schon in der vergangenen Saison hatten sich die Panthers gegen die Oilers durchgesetzt. Vor einem Jahr gewann das Team aus Florida die ersten drei Spiele, musste dann aber nach drei Niederlagen in Serie zu einem siebenten Spiel antreten. In Sunrise entschied ein 2:1 das Finale und sorgte für Trauer bei den Oilers um ihren Superstar Connor McDavid. Die Panthers sind das erste NHL-Team seit den Tampa Bay Lightning 2021, das zweimal nacheinander den Cup gewonnen hat.

Drei Tage nach dem 5:2 in Edmonton übernahmen die Panthers auch im sechsten Spiel der Serie früh die Kontrolle und führten nach dem ersten Drittel 2:0. Reinhart traf in der fünften Minute zum 1:0, 47 Sekunden vor der Sirene erzielte Tkachuk den zweiten Treffer. Ein Aussetzer von Oilers-Torhüter Stuart Skinner ermöglichte Reinhart sein zweites Tor.

NHL-Ergebnis vom Dienstag (Ortszeit) - Finale ("best of seven"), 6. Spiel: Florida Panthers - Edmonton Oilers 5:1. Endstand in der Serie: 4:2