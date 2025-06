Missglückter Einbruch in Schwoicher Geschäft: Verdächtige flüchteten in Wald

Schwoich – Nach einem missglückten Einbruch in ein Geschäft in Schwoich wurde ein Verdächtiger festgenommen, der zweite ist noch auf der Flucht. Zum Verhängnis wurden den beiden in der Nacht auf Mittwoch die Überwachungskamera. Der Ladenbesitzer bemerkte dadurch den Einbruchsversuch und alarmierte sofort die Polizei.