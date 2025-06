Drei Leichen in der Schweiz nach Gewaltverbrechen gefunden

Solothurn – Eine Frau und ein Ehepaar sind im Schweizer Kanton Solothurn am Dienstag Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Zuerst wurde gegen 14.30 Uhr am Dienstag eine Frau in Egerkingen tot in einer Wohnung gefunden, daraufhin habe sich ein Verdächtiger der Polizei gestellt, berichtete die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch. Aufgrund seiner Aussagen fanden die Einsatzkräfte gegen 15.15 Uhr in Hägendorf ein weiteres totes Ehepaar im Rentenalter in seinem Wohnhaus.