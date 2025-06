Eskalation hält an: Israel zerstörte offenbar Hauptquartier für Innere Sicherheit im Iran

Tel Aviv, Teheran – Israelische Kampfjets haben nach Angaben des israelischen Verteidigungsministers Israel Katz am Mittwoch das Hauptquartier für Innere Sicherheit im Iran zerstört. Damit sei „der wichtigste Arm der Unterdrückung des iranischen Diktators“ getroffen worden, erklärte Katz. Das israelische Militär hatte zuvor Angriffe auf „militärische Ziele“ in Teheran gemeldet. Angesichts anhaltender Angriffe flohen Tausende Menschen aus Teheran und anderen großen iranischen Städten.

Iranische Medien meldeten am Mittwoch große Verkehrsstaus und ausgesetzte Verbindungen, da zahlreiche Bewohner die Hauptstadt und große Ballungszentren verlassen. Ein israelischer Militärvertreter sagte, 50 Kampfjets hätten etwa 20 Ziele in Teheran, darunter eine Produktionsstätte für Zentrifugen und mehrere Waffenfabriken, angegriffen.

Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) wurden nicht nur eine, sondern zwei Produktionsstandorte für Zentrifugen getroffen. Zusätzlich zu dem Angriff auf die Anlage in Teheran seien in der nahe gelegenen Stadt Karaj zwei Gebäude einer Werkstatt für Zentrifugen-Komponenten zerstört worden, berichtete die IAEA auf der Plattform X. Sie berief sich auf ihr vorliegende Informationen, gab aber die Quelle nicht an.

In der vergangenen Nacht seien etwa 30 ballistische Raketen in zwei Salven auf Israel abgefeuert worden, sagte der israelische Armeesprecher Effie Defrin. Die meisten Geschosse seien abgefangen worden, und es habe keine Verletzten gegeben. Seit Beginn des Krieges sind nach israelischen Angaben 24 Menschen durch die Angriffe ums Leben gekommen sowie mehr als 800 verletzt worden.

Im Iran sollen nach Angaben des Menschenrechtsnetzwerks HRANA mit Sitz in den Vereinigten Staaten 224 Zivilisten getötet und 188 verletzt worden sein (Stand Dienstag). Genannt werden neben 109 getöteten Militärangehörigen auch 119 weitere Tote und 335 Verletzte, bei denen nicht klar zu sein scheint, ob es sich um Zivilisten oder Militärs handelt. Die Organisation beruft sich auf offizielle Angaben und lokale Berichte. Israel griff laut eigenen Angaben seit Kriegsbeginn 1.100 Ziele im Iran an.

Israel rief indes die Bewohner eines südwestlichen Gebiets von Teheran zur Evakuierung auf. Dies solle der israelischen Luftwaffe ermöglichen, iranische Militäranlagen anzugreifen. Die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Mehr meldete Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und nicht identifizierten Bewaffneten in der Stadt Rey südlich von Teheran. Die Angreifer könnten Verbindungen zu Israel haben und hätten „terroristische Operationen in dicht besiedelten Gebieten der Hauptstadt“ geplant.

Iranische Nachrichtenportale berichteten zudem, Israel habe eine mit der Revolutionsgarde verbundene Universität im Osten des Landes angegriffen. Auch eine Raketenanlage nahe Teheran sei getroffen worden. Die IAEA erklärte am Dienstag, ein israelischer Angriff habe direkt die unterirdischen Hallen zur Urananreicherung der Atomanlage Natans getroffen. Israel erklärte, den iranischen Luftraum zu kontrollieren. Die Angriffe würden in den kommenden Tagen noch intensiviert.

Der Iran feuerte nach eigenen Angaben in der Nacht auf Mittwoch „Hyperschallraketen“ auf Israel ab. In der „elften Welle“ der Angriffe auf Israel seien ballistische „Hyperschallraketen“ des Typs „Fattah 3“ abgefeuert worden, erklärten die Revolutionsgarden in den frühen Morgenstunden in einem staatlichen iranischen Sender. Iranische Streitkräfte hätten dabei „die vollständige Kontrolle über den Himmel der besetzten Gebiete erlangt“.