Ehrenpreis für zwei Ikonen: Cruise und Parton erhalten Ehrenoscars

Los Angeles – Bislang hat es trotz zweier Nominierungen nicht mit einem Oscar für Tom Cruise geklappt. Nun wird der Hollywood-Star aber ebenso wie Country-Ikone Dolly Parton mit einem Oscar-Ehrenpreis ausgezeichnet. Auch die Schauspielerin und Choreografin Debbie Allen sowie der Szenenbildner Wynn Thomas erhalten Sonderehrungen, wie die Oscar-Akademie in Beverly Hills bekanntgab. Die Preise sollen im Rahmen der „Governors Awards“-Gala am 16. November in Los Angeles überreicht werden.

Für diese Trophäen gibt es keinen Wettbewerb, sondern der Vorstand der Academy of Motion Picture Arts and Sciences sucht Personen aus, die einen besonderen Beitrag für Film und Gesellschaft geleistet haben. Cruise ist durch Blockbuster wie „Mission: Impossible“ oder „Top Gun“ berühmt geworden. Der Schauspieler führt häufig auch gefährliche Stunts selbst aus. Cruise war für seine Rollen in den Filmen „Geboren am 4. Juli“, „Jerry Maguire – Spiel des Lebens“ und „Magnolia“ jeweils für einen Oscar nominiert, hat die Trophäe im Wettbewerb aber nie gewonnen.