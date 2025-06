Zehn Kilometer hohe Aschewolke: Vulkan auf indonesischer Ferieninsel ausgebrochen

In Indonesien ist der Vulkan Lewotobi Laki-Laki erneut ausgebrochen. Der Vulkan auf der Ferieninsel Flores im Osten Indonesiens spuckte am Dienstag eine bis zu zehn Kilometer hohe Aschewolke aus, wie die Vulkanologiebehörde des südostasiatischen Inselstaats mitteilte. Die Behörden riefen die höchste Warnstufe aus, Dutzende Flüge mussten am Mittwoch gestrichen werden.