Kollision bei Abbiegevorgang: Lkw kollidiert in Inzing mit Rennradfahrer

Zur selben Zeit wollte ein 24-jähriger österreichischer Rennradfahrer, der hinter ihm in dieselbe Richtung fuhr, links am Klein-Lkw vorbeifahren. Dabei kollidierte der Rennradfahrer mit dem linken Seitenspiegel des Lkw, stürzte und blieb bei der Einfahrt zum Parkplatz mit Verletzungen unbestimmten Grades liegen. Eine Frau vor Ort setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung in die Klinik Hochrum eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden laut Polizei beim Unfall beschädigt. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. (TT.com)