Pädokrimineller soll Kind übers Internet in den Tod getrieben haben

Hamburg – Die Polizei Hamburg hat einen 20-jährigen mutmaßlichen Pädokriminellen wegen Mordverdachts an einem Kind festgenommen. Er soll Kopf einer Gruppe im Internet sein, die zahlreiche Kinder virtuell sexuell missbraucht haben soll, wie die Polizei mitteilte. So soll der 20-Jährige u. a. über das Internet einen 13-jährigen US-Amerikaner in den Suizid getrieben haben.