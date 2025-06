Savio Verra stellt aus: Kunstraum Leibl lädt zur Vernissage "Horizonte" in Lienz

Der gebürtige Osttiroler Savio Verra gibt mit der Ausstellung „Horizonte“ einen umfassenden Einblick in sein künstlerisches Werk.

Lienz – Stefan Leibetseder, Betreiber des Kunstraums, präsentiert voller Freude die Werke seines Freundes und gebürtigen Osttirolers Savio Verra. Verra, der 1994 die Akademie der bildenden Künste in Wien abschloss, lebt seit 30 Jahren als Maler und Bildhauer im Waldviertel. Die Ausstellung „Horizonte“ bietet einen umfassenden Einblick in sein künstlerisches Schaffen, darunter Landschaften, Akte und Skulpturen.

Die Vernissage beginnt am Donnerstag, 26. Juni, um 19 Uhr. Savio Verra wird am Freitag und Samstag nach der Eröffnung jeweils von 15 bis 18 Uhr in der Galerie anwesend sein. Der Eintritt ist frei, die Laufzeit der Ausstellung noch unbestimmt. (TT)