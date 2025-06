Königlicher Aufputz: Ascot muss heuer ohne Prinzessin Kate auskommen

Der Schein trügt, es geht nicht um Hüte – zumindest nicht in erster Linie. Es geht um Pferde. Der Dresscode von Royal Ascot gilt als legendär. Bei Großbritanniens berühmtestem Pferderennen sind Hüte zwar an vielen Stellen Pflicht, aber nicht an allen. Tausende Besucherinnen und Besucher strömen noch bis Samstag zu der Rennbahn westlich von London.

Herren tragen Zylinder und einen besonderen Anzug („Morning Dress“). In die Royal Enclosure kommt man nicht so einfach hinein – man muss Mitglied werden oder ein Mitglied begleiten.

Erst am Wochenende zeigte sie sich mit den Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) bei der Parade Trooping the Colour. Am Montag besuchte sie eine Zeremonie des Hosenbandordens in Windsor. In manchen Medien wurde berichtet, sie sei bei der Parade verschnupft gewesen.