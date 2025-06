Schnappschüsse von unseren Lesern: „Damals“ mit der Tiroler Tageszeitung

Die TT am Strand, als Lektüre am Rad oder ganz nah bei den Liebsten – zum runden 80. Geburtstag haben wir für die „Damals“-Serie Schnappschüsse von Leserinnen und Lesern mit ihrer Tiroler Tageszeitung gesucht.

Es gibt so stille Begleiter im Leben, die es nie ins Fotoalbum schaffen. Und doch sind sie immer dabei. Für viele treue Leser ist dies die Tiroler Tageszeitung. Auch, wenn wohl niemand am Familienfoto mit der TT posiert, haben einige Leser uns ein Bild zugeschickt, auf dem sie „damals“ mit der TT zu sehen sind.

Sei es bei der morgendlichen Lektüre am Frühstückstisch mit den Liebsten, als gebastelter Hut oder in den Pfoten des Hundes. Besonders kreativ war Thomas Zung, der die TT kurzerhand auf eine Runde am Einrad mitnahm.