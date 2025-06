Am Salzburger Schauspielhaus steht „alles auf dem Spiel“

Der Tiroler Regisseur Alexander Kratzer leitet ab der kommenden Spielzeit Österreichs größtes freie Theater. Das sind seine Vorhaben am Schauspielhaus Salzburg.

Salzburg – Das Schauspielhaus Salzburg hat am Mittwochabend das Programm für die Theatersaison 2025/2026 präsentiert. „Wir setzen auf frische Formate, innovative Inszenierungen, eine zeitgemäße künstlerische Ausrichtung und eine vielfältige Auswahl an Stücken, bei der für jede und jeden etwas dabei ist“, betonte die neue künstlerische Doppelspitze. Das Foyer des Hauses soll zudem mit einem breiten Angebot an Sonderveranstaltungen zu einem Begegnungsort werden.