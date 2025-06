53-jähriger Arbeiter stürzte in Bschlaps knapp 7 Meter auf Betonboden

Bschlabs – Am Mittwochvormittag kam es in Bschlabs zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 53-Jähriger war an einem Haus mit Sanierungsarbeiten beschäftigt. Plötzlich stürzte er von einer Leiter, die auf einem doppelstöckigen Gerüst stand, ca. 6-7 Meter zu Boden.