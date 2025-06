Brand in Landecker Wohnhaus gelegt: Verdächtiger nach drei Monaten ausgeforscht

Zehn demolierte Autos und ein Brand im Dachgeschoss in einer Nacht: Seit Ende März ermittelte die Landecker Polizei in beiden Fällen. Nun gibt es einen Verdächtigen.

Landeck – Ende März brannte es im Dachgeschoß eines Mehrparteienhauses in Landeck. In derselben Nacht zog ein Unbekannter nicht weit davon entfernt eine Spur der Verwüstung. Inzwischen konnte die Landecker Polizei und das Landeskriminalamt einen Verdächtigen ausforschen.

In der Nacht von 25. auf 26. März soll der Mann an zehn geparkten Fahrzeugen Seitenspiegel abgetreten und Scheibenwischer abgebrochen haben. Der Schaden war hoch. Auch der Brand im Wohnblock richtete großen Sachschaden an, verletzt wurde zum Glück niemand. Die Feuerwehr Landeck konnte die Flammen rasch löschen. Bereits kurz nach dem Feuer wurde Brandstiftung nicht ausgeschlossen.