Schnelle Hilfe bei psychischen Problemen ab jetzt auch in Landeck

Sie ist einer von mehr als 7300 Menschen in Tirol, die in den vergangenen drei Jahren in den Psychosozialen Zentren Tirols (PSZ) unterstützt und begleitet wurden. Kostenlos, niederschwellig und rasch wird Menschen in Belastungssituationen und auch deren Angehörigen dort geholfen. Ihre Symptome und Probleme sind vielfältig – von depressiven Verstimmungen bis zu suizidalen Gedanken.