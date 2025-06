Mit Fahrrad und E-Scooter: Zwei Verletzte bei nächtlichen Stürzen in Innsbruck

Zu zwei schweren Stürzen unter Alkoholeinfluss kam es in der Nacht auf Donnerstag in Innsbruck. Gegen 1.30 Uhr stürzte ein 59-jähriger Fahrradfahrer in der Anton-Eder-Straße. Wie es dazu kam, war laut Polizei zunächst noch unklar. Der Mann wurde verletzt und in die Klinik Innsbruck gebracht. Ein durchgeführter Alkomattest verlief positiv.