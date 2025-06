Salzburg feierte bei Club-WM mit Tiroler Goalie Auftaktsieg gegen Pachuca

Zum Abschluss der 1. Runde der Fußball-Club-WM in den USA hat Juventus Turin einen klaren Sieg gefeiert. Die Italiener gewannen am Mittwoch (Ortszeit) in Washington ihr erstes Spiel in Gruppe G gegen Al Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten 5:0 (4:0) und liegen damit in der Tabelle auf Platz eins vor Manchester City, das Wydad AC 2:0 bezwungen hatte. Juve trifft am Sonntag (18.00) auf die Marokkaner, während City in der Nacht auf Montag (03.00) gegen Al Ain spielt.