76-jährige E-Bikerin stürzte und krachte in Reith b. Kitzbühel auf Golfcart

Reith b. Kitzbühel – Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer verletzten 76-Jährigen kam es am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in Reith bei Kitzbühel. Ein 64-Jähriger fuhr mit einem E-Golfcart in den Kreuzungsbereich des Radweges Hennleiten mit Golfweg-Schwarzsee ein. Zur selben Zeit fuhr eine 76-Jährige mit einem E-Bike an der Kreuzung vorbei.